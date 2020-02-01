Irak Patriot Füzelerine Yeşil Işık Yakacak mı?

ABD’nin Irak'taki askerlerini İran füzelerinden daha iyi korumayı hedefliyor. Ancak bu çabalar, Patriot füze savunma bataryalarının ülkelerine girmesine izin verip vermeme konusunda hala kararsızlık yaşayan Iraklı yetkililerce sekteye uğratılıyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Patriot sisteminin Irak'ta konuşlandırılması için Iraklılar'ın iznine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Esper, Irak'ın Amerika'ya yeşil ışık yakması durumunda Patriot bataryalarının nereye yerleştirileceği meselesiyle ilgili anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması gerektiğini de kaydetti. ”Irak'taki üste Patriotlar olsaydı İran'ın füzeleri vurulurdu” Esper ve Pentagon'daki diğer üst düzey yetkililer, Ocak ayı başında İran'ın Irak'ta Amerikan askerlerinin bulunduğu Ayn El Esad hava üssüne düzenlediği füze saldırısında en az 64 Amerikan askerinin ağır beyin sarsıntısı geçirmesi üzerine Irak'ta Patriot füzelerine ihtiyaç olduğu konusunda ısrar ediyor. Daha önceki rapora göre 50 Amerikan askerinin yaralandığı bildirilmişti.

Bu 50 vakaya geçen haftadan bu yana 14 yeni vaka daha eklendi. Savunma Bakanlığı yetkililerine göre geçen hafta Perşembe gününden itibaren saldırıdan etkilenen askerlerin 39'u, Irak'taki görevlerinin başına döndü. 21 asker tedavi ve değerlendirme için Almanya'ya gönderildi, sekiz asker ise Amerika'ya geri döndü. Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, İran'ın Ayn El Esad üssüne düzenlediği saldırıda son derece ciddi silahlar kullandığını söyledi. Milley, ”Eğer Ayn El Esad üssünde ya da Erbil'de bir Patriot müfrezesi olsaydı İran'ın balistik füzeleri vurulabilirdi” dedi. Bakan Esper ve General Milley, Savunma Bakanlığı'nın İran füzelerinin menzilindeki Amerikan askerlerini korumanın başka yollarını da aradıklarını kaydetti. Mevcut savunma işe yarasa da beyin travması vakaları arttı Ancak General Milley yine de mevcut savunmanın işe yaradığını, Amerika'nın aldığı istihbaratla füzeler henüz menzile ulaşmadan askerlerin güvenli sığınaklara indiğini, böylelikle can ya da kol ve bacak gibi uzuv kaybının önlendiğini söyledi.