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Irak Petrol Bakanlığından yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 00:43 | Son Güncelleme

Irak Petrol Bakanlığınca, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde el konulan geminin Bağdat yönetimine ait olduğu iddiası yalanlandı

BAĞDAT (AA) - Irak, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Basra Körfezi'nde el konulan geminin Bağdat yönetimine ait olduğu yönündeki iddiayı yalanladı.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Basra Körfezi'nde el konulan gemi, Bakanlığın petrol pazarlamada kullanmadığı küçük gemilerden." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ilgili makamların İran tarafından el konulan gemi hakkında bilgi toplamaya çalıştığı vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunca, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Basra Körfezi'nde el konulan geminin Irak'a ait olduğu duyurulmuş, "Hita" gemisinin, İran'dan kaçırdığı akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine taşıdığı öne sürülmüştü.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, yaptığı açıklamada, geçen çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı gemiye el konulduğunu duyurmuştu.

Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan yabancı uyruklu 7 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Gemi, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekilmişti.

İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN

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