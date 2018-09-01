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Irak petrol ihracatında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 18:41 | Son Güncelleme

Irak, bir önceki aya göre ağustosta yaklaşık 2 milyon varil fazla petrol ihraç etti

BAĞDAT (AA) - Irak'ın ağustos ayındaki ham petrol ihracatı 111 milyon varili aştı.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Irak bir önceki aya göre ağustosta yaklaşık 2 milyon varil fazla petrol ihraç etti.

Cihad, ülkenin orta kesimi ve güneyindeki petrol yataklarından ağustos ayında ihraç edilen ham petrolün 111 milyon 61 bin 618 varile ulaştığını belirtti.

Petrol ihracatından 7 milyar 729 milyon 57 bin dolar gelir elde edildiğini aktaran Cihad, bu gelire kuzeydeki Kerkük petrollerinin dahil olmadığını kaydetti.

Irak'ın temmuz ayındaki ham petrol ihracatı 109 milyon 850 bin varil olarak açıklanmıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içinde Suudi Arabistan'dan sonra ikinci en çok ihracatı yapan ülkenin Irak olduğu belirtiliyor. Resmi verilere göre Irak günlük yaklaşık 4,5 milyon varil petrol üretiyor.

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