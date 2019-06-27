Irak petrol ihracatını Türkiye ve Ürdün üzerinden güçlendirmeye çalışıyor

Iraklı Bakan son olarak başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelerle ilişkileri güçlendirerek bölgedeki krizlerin üstesinden gelmeyi arzuladığını ifade etti.

Gadban ayrıca Irak'ın, istikrarın devamı ve petrol ihracatının sorunsuz devam edeceği yönünde dünya piyasasına garanti vermeyi hedeflediğini kaydetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlen Irak Petrolü Konferansı'nda yaptığı konuşmada Gadban, ülkesinin petrol ihracatına yönelik boru hatları güzergahlarını güçlendirme ve artırma çalışmalarına değindi.

Bağdat hükümetine bağlı İstatistik Kurumu verilerine göre, Irak, bu yılın ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyon varilini ihraç etti.

Irak merkezi hükümeti, şu anda petrolün büyük bir oranını ülkenin güneyindeki Basra Limanı üzerinden dünya piyasasına ihraç ediyor. Ülkenin kuzeyindeki kuyulardan çıkarılan petrol ise boru hattıyla Ceyhan Limanı üzerinden sevk ediliyor.

Bağdat yönetimi, Basra ve Ceyhan limanlarının yanı sıra Ürdün'deki Akabe limanı üzerinden de petrol ihraç etmeyi planlıyor. Bu çerçevede iki ülke arasında ortak mutabakat zaptları imzalanmış ve yeni bir boru hattının hayata geçirilmesi için heyetler kurulmuştu.

