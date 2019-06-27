HABER

Irak petrol ihracatını Türkiye ve Ürdün üzerinden güçlendirmeye çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 22:22 | Son Güncelleme

Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban: "Irak hükümeti Rumeyla-Hadisiye-Akabe (Ürdün) ve Kerkük-Ceyhan boru hattı projeleriyle petrol ihracatını güçlendirmeye çalışıyor"

BAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, ülkesinin Türkiye ve Ürdün üzerinden petrol ihracatını güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlen Irak Petrolü Konferansı'nda yaptığı konuşmada Gadban, ülkesinin petrol ihracatına yönelik boru hatları güzergahlarını güçlendirme ve artırma çalışmalarına değindi.

Gadban, "Irak hükümeti Rumeyla-Hadisiye-Akabe (Ürdün) ve Kerkük-Ceyhan boru hattı projeleriyle petrol ihracatını güçlendirmeye çalışıyor." dedi.

Irak'ın son dönemde ülke dışına petrol sevkiyatını artırmaya odaklandığını vurgulayan Gadban, ülkenin güneyindeki Basra Limanı üzerinden günlük 6 milyon varil ham petrol ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gadban ayrıca Irak'ın, istikrarın devamı ve petrol ihracatının sorunsuz devam edeceği yönünde dünya piyasasına garanti vermeyi hedeflediğini kaydetti.

Iraklı Bakan son olarak başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelerle ilişkileri güçlendirerek bölgedeki krizlerin üstesinden gelmeyi arzuladığını ifade etti.

Bağdat hükümetine bağlı İstatistik Kurumu verilerine göre, Irak, bu yılın ilk çeyreğinde ürettiği 408 milyon varil ham petrolün 357 milyon varilini ihraç etti.

Irak merkezi hükümeti, şu anda petrolün büyük bir oranını ülkenin güneyindeki Basra Limanı üzerinden dünya piyasasına ihraç ediyor. Ülkenin kuzeyindeki kuyulardan çıkarılan petrol ise boru hattıyla Ceyhan Limanı üzerinden sevk ediliyor.

Bağdat yönetimi, Basra ve Ceyhan limanlarının yanı sıra Ürdün'deki Akabe limanı üzerinden de petrol ihraç etmeyi planlıyor. Bu çerçevede iki ülke arasında ortak mutabakat zaptları imzalanmış ve yeni bir boru hattının hayata geçirilmesi için heyetler kurulmuştu.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Özgener, ABD'li iş insanlarını İzmir'e davet ettiÖzgener, ABD'li iş insanlarını İzmir'e davet etti
FSM'deki çalışma İstanbul trafiğini etkilediFSM'deki çalışma İstanbul trafiğini etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban Türkiye Ürdün

En Çok Okunan Haberler

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

TBMM'de Osman Öcalan tartışması! Çok sert sözler

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de 1 asker kaza kurşunu ile şehit oldu

Hakkari'de 1 asker kaza kurşunu ile şehit oldu

SON DAKİKA! İdlib'de bir asker şehit oldu

Acı haber! İdlib'de bir asker şehit oldu

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya erken tahliye

Hakan Atilla'ya erken tahliye!

Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.