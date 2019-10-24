Irak polisi "kırmızı alarm"da

BAĞDAT (AA) - Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede yarın düzenlenmesi planlanan gösterilerden dolayı tüm emniyet teşkilatına "kırmızı alarm" talimatı verdi.

Bakanlık Sözcüsü Halid Mihanna, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanlığa bağlı tüm güvenlik güçlerimiz, yarınki gösterilerden dolayı vatandaşların güvenliğinin sağlanması, özel ve kamu mallarının korunması için kırmızı alarm durumuna geçti." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel olarak kurulan Rejimi Koruma Gücü'nün de gösterilerde güvenliği sağlayacağını aktaran Mihanna, "Geçen gösterilerde yapılan hataların tekrarlanmaması için herkes barış ve istikrara önem veriyor. Vatandaşlarımıza da rutin hayatlarına devam etmeleri çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Başbakan halka hitap edecek

Bu arada yarınki gösteriler öncesi Başbakan Adil Abdulmehdi'nin bugün halka hitap etmesi bekleniyor.

Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, yaptığı basın açıklamasında, Başbakan'ın konuşmasında kabine revizyonu, işsizlere aylık maaş verilmesi ve devlet yetkililerinin maaşlarının düşürülmesi gibi yeni reformların yer alacağını belirtti.