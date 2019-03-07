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Irak polisi, Suriye’den kaçan DEAŞ üyelerini gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

Suriye’den kaçan terör örgütü DEAŞ üyesi aileler Musul polisi tarafından gözaltına alındı.Musul polisi, Suriye’den kaçarak Irak’a giren çoğu terör örgütü DEAŞ üyesi ailelerden oluşan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Suriye’den kaçan terör örgütü DEAŞ üyesi aileler Musul polisi tarafından gözaltına alındı.
Musul polisi, Suriye’den kaçarak Irak’a giren çoğu terör örgütü DEAŞ üyesi ailelerden oluşan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Terör suçu ve ülkeye kaçak yollarla girmekle suçlanan kişilerin Musul kentinin kuzeydoğusunda yer alan Rabia bölgesinde gözaltına alındıkları bildirildi.
Öte yandan Demokratik Suriye Güçleri (DSG), çoğu Iraklılardan oluşan 280’den fazla DEAŞ üyesini Irak’a teslim etmişti. Bunların arasında en az 13 Fransa vatandaşının bulunduğu belirtilmişti.

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