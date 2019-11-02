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Irak protestoları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 14:53 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye giden Sinek Köprüsü’nü geçmeye çalışan protestoculara gaz bombası atılması sonucu 3 kişi daha hayatını kaybetti.Irak’ın başkenti Bağdat’taki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 3 kişi daha hayatını kaybederken, ülkenin güneyindeki Zikar’da ise 120 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye giden Sinek Köprüsü’nü geçmeye çalışan protestoculara gaz bombası atılması sonucu 3 kişi daha hayatını kaybetti.
Irak’ın başkenti Bağdat’taki hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 3 kişi daha hayatını kaybederken, ülkenin güneyindeki Zikar’da ise 120 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yeşil Bölge’ye giden Sinek Köprüsü’nü geçmeye çalışan protestoculara atılan gaz bombası sonucu 300 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyada protestolarla ilgili haber ve görüntü yayınlayan aktivistler, hükümeti göstericilere karşı sinir gazı kullanmakla suçlayarak, baygın haldeki bir kişinin görüntüsünü paylaştı.
Ülkenin güneyindeki Zikar, Kerbela ve Basra kentlerinde de gösteriler devam etti. Zikar kentine bağlı Şatra ilçesinde caddelerde lastik yakarak yolları kapatan güvenlik güçleri, 120 kişiyi gözaltına aldı. Basra kentinde ise sokağa çıkan protestocuları dağıtmak için aşrı güç kullanılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Türkmen Milletvekili Erşed Salihi, göz yaşartıcı gaz bombası kullanılmamasını istemişti.
Irak’ta geçtiğimiz Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 250’den fazla kişinin gaz bombası ve gerçek mermi sonucu öldürülmesi tepkiye neden olmuştu.
Uluslararası Af Örgütü, Irak yönetimini gaz bombaları kullanarak göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı.

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