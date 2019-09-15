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Irak Sağlık Bakanı, istifasını Başbakan'a sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Irak Sağlık Bakanı, istifasını Başbakan'a sundu

BAĞDAT (AA) - Irak Sağlık ve Çevre Bakanı Alaaddin el-Alvan, istifasını Başbakan Adil Abdulmehdi’ye sundu.

Alvan, Başbakan Abdulmehdi'ye hitaben yazılan ve Irak medyasında yer alan istifa mektubunda, görevi sırasında birtakım engellerle karşılaştığını ve şantaja uğradığını belirtti.

Bu sebeplerden dolayı görevini sürdüremeyeceğini ifade eden Alvan, istifa dilekçesini Abdulmehdi'ye sundu.

Alvan'ın, Şubat 2018'de yine aynı gerekçelerle sunduğu istifası Abdulmehdi tarafından reddedilmişti.

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Alaaddin el-Alvan Irak Sağlık ve Çevre Bakanı istifa

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