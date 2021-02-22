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Irak Sağlık Bakanı'ndan 'mutasyon' açıklaması: Tehlikeli ve endişe verici seviyeye yükseldi

22.02.2021 02:04 | Son Güncelleme:
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Irak Sağlık Bakanı'ndan 'mutasyon' açıklaması: Tehlikeli ve endişe verici seviyeye yükseldi

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "tehlikeli ve endişe verici seviyeye" yükseldiği uyarısında bulundu.

Bakanlığın başkent Bağdat'taki binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Temimi, "Geçen birkaç günde mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşandı." dedi.

Hastanelere başvuran kişi sayısında dikkat çekici bir yoğunluk olduğunu belirten Temimi, yükselen vaka sayılarının yanında, kritik durumdaki hasta sayısında da önemli artış olduğunu vurguladı.

"TEDBİRLERE UYUN" ÇAĞRISI

İngiltere kaynaklı mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarındaki artışın "tehlikeli ve endişe verici bir seviyeye" yükseldiğine dikkati çeken Temimi, tüm Iraklıları alınan önlem ve tedbirlere tam olarak uymaya çağırdı.

Irak hükümeti, 18 Şubat'tan itibaren iki hafta boyunca 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı almıştı.

Karara göre, alışveriş merkezleri, kahvehaneler, kafe ve restoranlar iki hafta boyunca kapalı olacak. Irak'ta tüm spor aktiviteleri de bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi.

Ülkede maske takılması da zorunlu hale getirildi. (AA)

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