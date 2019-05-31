HABER

Irak Sağlık Bakanlığından Kerkük patlamaları açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Erbil-(İHA)-Irak Sağlık Bakanlığı Kerkük kentinde dün akşam art arda meydana gelen patlamalarda 2 kişinin öldüğünü ve 38 kişinin yaralandığını açıkladı.Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, kentte art arda meydana gelen 7 patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığını belirtildi.

Erbil-(İHA)-Irak Sağlık Bakanlığı Kerkük kentinde dün akşam art arda meydana gelen patlamalarda 2 kişinin öldüğünü ve 38 kişinin yaralandığını açıkladı.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, kentte art arda meydana gelen 7 patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığını belirtildi. Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü bütün personellerin seferber edildiğini, ağır yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğünü bildirdi.
Kerkük polisi dün yaptığı açıklamada, kentin farklı bölgelerinde 7 noktada art arda meydana gelen patlamalardaki ölü sayısını 4 olarak açıklamıştı.
Öte yandan, saldırıları henüz üstlenen olmazken Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu belirtiyor.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Çanakkale'de 27 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandıÇanakkale'de 27 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı
Evin penceresinden düşen kız çocuğu yaralandıEvin penceresinden düşen kız çocuğu yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.