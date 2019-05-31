Irak Sağlık Bakanlığından Kerkük patlamaları açıklaması

Erbil-(İHA)-Irak Sağlık Bakanlığı Kerkük kentinde dün akşam art arda meydana gelen patlamalarda 2 kişinin öldüğünü ve 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir tarafından yapılan açıklamada, kentte art arda meydana gelen 7 patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığını belirtildi. Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü bütün personellerin seferber edildiğini, ağır yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğünü bildirdi.

Kerkük polisi dün yaptığı açıklamada, kentin farklı bölgelerinde 7 noktada art arda meydana gelen patlamalardaki ölü sayısını 4 olarak açıklamıştı.

Öte yandan, saldırıları henüz üstlenen olmazken Iraklı yetkililer saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu belirtiyor.

