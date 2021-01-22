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Irak Saldırısının Sorumluluğunu IŞİD Üstlendi

22.01.2021 19:50 | Son Güncelleme:
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Irak Saldırısının Sorumluluğunu IŞİD Üstlendi

Kentteki bir pazarı hedef alan dünkü saldırıda en az 32 kişi yaşamını yitirmiş, 110 kişi de yaralanmıştı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün düzenlenen ve son üç yılın en büyük büyük intihar saldırısı olarak nitelenen eylemi IŞİD üstlendi. Kentteki bir pazarı hedef alan iki bombalı saldırı sonucu en az 32 kişi yaşamını yitirmiş, 110 kişi de yaralanmıştı.

Patlamaların meydana geldiği Bab el-Şarki alanı 2018 yılının Ocak ayında da benzer bir saldırının hedefi olmuştu. Üç yıl önceki bu saldırıda da 27 kişi hayatını kaybetmişti.

IŞİD’in yenilgisi öncesinde bu tür saldırılar Irak’ın başkentinde neredeyse her gün yaşanıyordu ancak 2017 yılının sonundan bu yana bu kadar büyük bir saldırı düzenlenmemişti.

Dünkü intihar saldırılarının ardından Iraklı yetkililer IŞİD’in sorumlu olabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

ABD liderliğindeki IŞİD’e karşı mücadele koalisyonu sözcülerinden Albay Wayne Marotto, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Saldırı, teröristlerin Iraklı yurttaşları öldürüp barış isteyenlere zarar verdiğini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

IŞİD’ın Telegram üzerinden yayın yapan Amaq haber ajansında yer alan haberde, IŞİD’in Bağdat’taki saldırıyı üstlendiği, saldırının hedefinde Şii Müslümanlar’ın olduğu belirtildi.

IŞİD büyük oranda yenilgiye uğratılmış olmasına rağmen küçük gruplar halinde faaliyetlerini sürdürüyor.

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