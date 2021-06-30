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Irak Savaşı’nın Mimarlarından Rumsfeld Öldü

30.06.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Irak ve Afganistan’ın işgali sırasında savunma bakanlığı görevini yürüten Donald Rumsfeld, 88 yaşında hayatını kaybetti

Irak Savaşı’nın Mimarlarından Rumsfeld Öldü

ABD’nin Irak ve Afganistan’ın işgali sırasında savunma bakanlığı görevini yürüten Donald Rumsfeld, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in ölümünü ailesi açıkladı. Açıklamada, "Amerikalı devlet adamı ve sadık eş, baba, büyükbaba ve büyük dede Donald Rumsfeld'in vefat haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz’’ denildi. Rumsfeld'in New Mexico’nun Taos kasabasındaki evinde öldüğü belirtildi ancak ne zaman öldüğü açıklanmadı.

Eski meslektaşları tarafından zeki, kavgacı, vatansever ve siyaseten kurnaz olarak tanımlanan Rumsfeld, dört başkan altında ve özel sektörde neredeyse 25 yıllık tarihi bir kariyere sahipti.

Yetenekli bir bürokrat olması ve modern bir ABD ordusu öngörüsüyle ünlenen Rumsfeld’in itibarına uzun ve maliyetli Irak Savaşı gölge düşürmüştü.

2001'de Başkan George W. Bush yönetiminde ikinci defa Savunma Bakanı olan Rumsfeld’in silahlı kuvvetleri “dönüştürme” planı, 11 Eylül terör saldırılarıyla sekteye uğradı.

Donald Rumsfeld, ABD'nin Afganistan'ı işgali ve 2003'te Irak’ta Saddam Hüseyin'in devrilmesini yöneten isimdi.

Rumsfeld, 2004 yılında Irak’taki Ebu Gureyb hapishanesindeki işkence skandalı patlak verdiğinde eleştirilerin hedefi olmuştu.

10 yıl önce anılarını anlattığı ‘'Known and Unknown’' (Bilinen ve Bilinmeyen) adlı kitap yayınlayan Rumsfeld, Ebu Gureyb skandalı patlak verdiğinde istifa etmediğine pişman olduğunu söylemişti. Eski bakan, istifa etmeyi önerdiğini ancak Başkan Bush’un kendisini ikna ettiğini anlatmıştı.

Rumsfeld kitabında, ABD’nin Irak’ı işgalinin gerekçesi olarak gösterilen ancak Saddam’ın devrilmesi sonrası ülkede rastlanmayan kitle imha silahları iddiasının yalan olmadığını da savunmuştu.

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