Irak Savunma Bakanı gösterilerdeki ölümlerden "üçüncü tarafları" sorumlu tuttu

Açıklamada, "Bakan Şemeri, 'üçüncü taraf' ifadesiyle gaz bombaları ve silah kullanarak barışçıl göstericiler ile güvenlik güçlerini hedef alan çeteleri kastetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şemeri, "üçüncü taraf" ile kimleri kastettiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Şemeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösteriler sırasında yüzlerce protestocunun hayatını kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler sırasında eylemcilerin ölümüne yol açan gaz bombalarının bir kısmının İran yapımı olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de 12 Kasım'daki açıklamasında güvenlik güçlerinin gösterilerde gerçek mermi kullandığını ifade etmişti.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de patlak veren, Erbain törenleri nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler 25 Ekim'de yeniden başlamıştı. Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana 319 göstericinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 15 bin protestocunun ise yaralandığını bildirmişti.

