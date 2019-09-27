Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hafaci: “Bu toprakların saldırma alanı olmasına izin verilmeyecek”

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Tahsin Hafaci, İran Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi’nin ülkedeki ABD üslerini bombalamak ile alakalı açıklamalarına ilişkin, “Irak toprakları kırmızı çizgidir. Bu toprakların hiç kimsenin başkalarına saldırma alanı olmasına izin verilmeyecek” dedi.

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Tahsin Hafaci, İran’ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi’nin ABD’nin ülkesine saldırması halinde Irak’taki ABD üslerini vurmakla tehdit ettiği açıklamasına cevap verdi. Hafaci, ülkesinin iki taraf arasında çıkacak olası savaşa ev sahipliği yapmak istemediğini belirterek, "Hem ABD hem de İran’ın tehditlerini reddediyoruz. Irak toprakları kırmızı çizgidir, bu toprakların hiç kimsenin başkalarına saldırma alanı olmasına izin verilmeyecek” diye konuştu. Irak’ın ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmak için çalıştığını söyleyen Sözcü Hafaci, “Irak toprakları İran’a saldırmak için kullanılmayacağı gibi topraklarımızdaki ABD üslerini tehdit edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Irak’ta savaşçı ABD birlikleri bulunmuyor” şeklinde konuştu.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi bu sabah yaptığı açıklamada ABD, İran’a karşı askeri saldırıda bulunursa karşılık verileceği uyarısında bulunarak, “Irak veya dünyanın neresinde olursa olsun ABD güçlerine saldırırız” demişti.

