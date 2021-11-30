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Irak seçimlerinde resmi sonuçlar açıklandı

30.11.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ta seçimleri Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın kazandığı resmileşti.

Irak seçimlerinde resmi sonuçlar açıklandı

Resmi sonuçlara göre ikinci güç Sünni ittifak olurken İran yanlısı Fetih büyük kan kaybına uğradı.Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Irak Seçim Komisyonu, Şii din adamı Mukteda es-Sadr liderliğindeki ittifakın seçim zaferini teyit etti.

Açıklanan resmi sonuçlara göre 329 sandalyeli mecliste Sadr hareketi 73 sandalye kazanırken eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki Sünni ittifak 37 sandalyeyle ikinci sırada yer aldı. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ise 31 sandalye kazandı.

İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih ittifakı bir önceki seçimlere göre büyük kan kaybına uğradı. Fetih'in meclisteki sandalye sayısı 47'den 17'ye geriledi.

İran yanlısı milislerle bağlantılı dokuz Şii örgütten oluşan ittifak ise seçimlerde büyük usulsüzlükler yaşandığı gerekçesiyle sonuçları tanımadığını açıklamıştı.

Seçim sonuçları, yeni hükümetin büyük olasılıkla Sadr tarafından kurulacağını gösteriyor. Resmi sonuçlar şimdi onay için Federal Yüksek Mahkeme'ye gönderilecek, ardından Cumhurbaşkanının çağrısıyla Meclis 15 gün içinde toplanarak yeni başkanını seçecek.

Usulsüzlük ve hile iddiaları

Seçimler sonrasında çoğunluğu Şii gruplardan olmak üzere binin üzerinde usulsüzlük başvurusu yapılmıştı. Irak Seçim Komisyonu, şikayetlerin incelenmesi sonucu beş sandalyede değişiklik olduğunu ve genel sonucun bu değişikliklerden etkilenmediğini bildirdi. Irak'taki BM misyonunun başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert de, seçimlerde "sistematik hile" yapıldığına dair bir işaret bulunmadığını açıklamıştı.

Petrol zenginliğine rağmen yıllardır siyasi ve ekonomik kriz içindeki ülke, 2019 sonundan itibaren siyasi elite karşı kitle gösterilerine sahne olmuş, siyasi istikrarsızlık endişeleri nedeniyle seçimler öne çekilmişti. Irak Seçim Komisyonu, seçimlere katılım oranını yüzde 44 olarak açıkladı. Böylece, Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003 yılından sonra gerçekleşen beş seçim arasında en düşük katılım oranı kaydedildi. 2018 yılında seçime katılım oranı yüzde 44,5 olmuştu.

AP,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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