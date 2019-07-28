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Irak Sınır Muhafızları Komutanlarından Şerko Zengene:

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

"PKK'nın faaliyetleri ve Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki köylere yakınlaşmasıyla şu ana kadar 400 köy boşaltıldı"

ERBİL (AA) - Irak Sınır Muhafızları Komutanlarından Şerko Zengene, terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) sınır bölgelerindeki faaliyetleri ve yerleşim merkezlerine yakınlaşması nedeniyle 400 köyün boşaltıldığını söyledi.

Zengene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'nin sınır bölgelerdeki varlığı nedeniyle köylülerin kendi can güvenlikleri için bölgelerini terk etmek zorunda kaldığını, örgütün faaliyetlerinden dolayı can ve mal kaybının yaşandığını ifade etti.

Terör örgütünün bölgeye verdiği ciddi zararları dile getiren Zengene, "PKK'nın faaliyetleri ve Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki köylere yakınlaşmasıyla şu ana kadar 400 köy boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

Zengene, PKK'nın kamplarının hedef alınarak bombalanmasıyla örgütün köylere yaklaştığını ve bu durumun da köylülerin yerlerini terk etmelerine neden olduğunu aktardı.

Zengene, PKK'nın sınır bölgelerde yaşayan çiftçilerin tarım alanlarına da yılda milyonlarca dolar zarar verdiğini kaydetti.

- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

IKBY hakim iki parti, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki varlığını sürdürüyor.

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IKBY Irak Sınır Muhafızları Komutanlarından PKK Şerko Zengene

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