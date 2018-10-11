Irak sınırında, 1250 av tüfeği fişeği ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanı üzerindeki torbalarda 1250 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Samanlı mezrasında, Türkiye-Irak sınır hattında 1 kişi ve 1 yük hayvanı görünce 'Teslim ol' çağrısı yaptı. Bunun üzerine yük hayvanını bırakan şüpheli, Irak yönüne doğru kaçtı. Yakalanan yük hayvanının üzerindeki torbalarda ise 1250 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum