Irak sınırında, 1250 av tüfeği fişeği ele geçirildi

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanı üzerindeki torbalarda 1250 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Samanlı mezrasında, Türkiye-Irak sınır hattında 1 kişi ve 1 yük hayvanı görünce 'Teslim ol' çağrısı yaptı. Bunun üzerine yük hayvanını bırakan şüpheli, Irak yönüne doğru kaçtı. Yakalanan yük hayvanının üzerindeki torbalarda ise 1250 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

