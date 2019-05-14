Irak sınırındaki askeri üsse taciz ateşi: 1 asker şehit (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencili'nin şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"14.05.2019 günü Yüksekova Avaşin sektörü Batıntepe üs bölgesine yönelik BTÖ mensuplarınca sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada 20.03.1992 doğumlu Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli şehit olmuştur. Şehit uğurlama töreni bugün saat 17.00 de Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda gerçekleşecektir."

