Irak sınırındaki çatışma

TRT Erzurum Radyosunun bugün Erzurum'da düzenleyeceği "Türk Halk Müziği Gençlik Korosu Yıl Sonu Konseri"nin ertelendiği bildirildi.

TRT Erzurum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TRT Erzurum Radyosunun bugün kentte yapmayı planladığı konserin, Hakkari-Irak sınırındaki operasyonda şehit olan 4 askerin acısından dolayı başka bir tarihte yapılmak üzere ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunularak, şehitlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

