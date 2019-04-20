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Irak sınırındaki operasyonda 2 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 01:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak sınır hattında meydana gelen çatışmada 2 askerin şehit olduğu 7 askerin ise yaralandığı belirtildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin ise yaralandığı ifade edildi.MSB tarafından yapılan açıklama şöyle,“Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.Teröristler hava harekâtı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak sınır hattında meydana gelen çatışmada 2 askerin şehit olduğu 7 askerin ise yaralandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin ise yaralandığı ifade edildi.
MSB tarafından yapılan açıklama şöyle,
“Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Teröristler hava harekâtı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz”

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