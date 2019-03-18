Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurca'nın sesini, güzelliğini, radyo kanalı aracılığıyla tüm Türkiye ve dünyaya duyurmaya başladıklarını söyledi.

Vatandaşların kanala yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ayca, esnaf, öğrenci ve vatandaşların, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelip ilçede görev yapan asker ile polislerin radyoyu severek dinlediğini anlattı.

Radyo kanalının karasal olarak ilçe ve il merkezinde, internet üzerinden de dünyanın her yerinde dinlenebildiğini ifade eden Ayca, şöyle konuştu:

"Her geçen gün daha fazla insana ulaşıyoruz. Tabii bu mutluluk verici. Güzel bir kaynaşma oldu. Bölge adına, bölgenin tanıtımı adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımıza radyo verdik. O da hem kanalın dinlenmesini artırdı hem de güzel bir hediye oldu. Küçük bir ilçe olmasına rağmen güzel bir platform oluştu burada. Bunun daha güzel işlere vesile olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 8 ay önce kurulan radyo kanalının geldiği noktayı çok iyi görüyorum. Tabii eksikliklerimiz var. Bunları gidererek daha da iyi yerlere gelmeye çalışacağız."

- "Artık güzel haberler çıkıyor"

Ayca, Çukurca'nın güzel insanlara ve coğrafyaya sahip olduğunu, ilçenin bu yönünü ön plana çıkardıklarını dile getirdi.