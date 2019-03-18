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Irak sınırından dünyaya açılan ses "Çukurca FM"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Çukurca Kaymakamlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı ve TRT'nin desteğiyle kurulan "Çukurca FM", ilçenin dünyaya açılan penceresi oldu - İlçedeki tarihi ve doğal güzelliklerin, yürütülen projelerin tanıtıldığı, Türkçe ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği radyo kanalı, ilçe halkı tarafından da sevilerek dinleniyor - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca: - "Artık Çukurca terörle anılan bir yer olmayacak. Bu konuda da elimizden geldiği kadar katkı yapmaya çalıştık"

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU / MEHMET DAYAN - Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bir süre önce yayın hayatına başlayan "Çukurca FM", kentin dünyaya açılan penceresi haline geldi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, İçişleri Bakanlığı ve TRT'nin desteğiyle 8 ay önce kaymakamlık tarafından kurulan Çukurca FM, ilçenin sesini dünyaya duyuruyor.

Çukurca'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı programların yer aldığı radyo kanalında, kaymakamlık ve belediye eliyle yürütülen çalışmalar, hayata geçirilen projeler hakkında da vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Karasal ve internet üzerinden yayın yapan radyo kanalında tanıtım programlarının yanı sıra Türkçe ve Kürtçe şarkılar, ilçe halkı tarafından sevilerek dinleniyor.

- "Her geçen gün daha fazla insana ulaşıyoruz"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çukurca'nın sesini, güzelliğini, radyo kanalı aracılığıyla tüm Türkiye ve dünyaya duyurmaya başladıklarını söyledi.

Vatandaşların kanala yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ayca, esnaf, öğrenci ve vatandaşların, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelip ilçede görev yapan asker ile polislerin radyoyu severek dinlediğini anlattı.

Radyo kanalının karasal olarak ilçe ve il merkezinde, internet üzerinden de dünyanın her yerinde dinlenebildiğini ifade eden Ayca, şöyle konuştu:

"Her geçen gün daha fazla insana ulaşıyoruz. Tabii bu mutluluk verici. Güzel bir kaynaşma oldu. Bölge adına, bölgenin tanıtımı adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımıza radyo verdik. O da hem kanalın dinlenmesini artırdı hem de güzel bir hediye oldu. Küçük bir ilçe olmasına rağmen güzel bir platform oluştu burada. Bunun daha güzel işlere vesile olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 8 ay önce kurulan radyo kanalının geldiği noktayı çok iyi görüyorum. Tabii eksikliklerimiz var. Bunları gidererek daha da iyi yerlere gelmeye çalışacağız."

- "Artık güzel haberler çıkıyor"

Ayca, Çukurca'nın güzel insanlara ve coğrafyaya sahip olduğunu, ilçenin bu yönünü ön plana çıkardıklarını dile getirdi.

İlçenin adının son zamanlarda çok güzel haberlerle duyulmaya başlandığına işaret eden Ayca, şunları kaydetti:

"Çukurca artık terörle anılan bir yer olmayacak. Bu konuda da elimizden geldiği kadar katkı yapmaya çalıştık. Çukurca'nın güzelliklerini, doğasını, insanını, kültürünü ön plana çıkaracak projelere imza atmaya gayret ettik. Bunlar sayesinde de artık arama motorlarına 'Çukurca' girildiği zaman çok güzel haberler çıkıyor. Bu bizler adına mutluluk verici. Eskiden terör ve olumsuz haberler vardı."

İlçenin, Irak sınırının sıfır noktasında olduğuna değinen Ayca, "Kurduğumuz verici Kuzey Irak'a çok yakın bir noktada. Böyle olunca belli noktalara kadar Çukurca FM, Kuzey Irak'takiler tarafından da dinlenebiliyor. Yayınlarımızı Türkçe ve Kürtçe yapıyoruz. Kürtçe yayınlarımızı oradaki vatandaşlar da dinliyor. Bu da hem ülkemizi hem de Çukurca'yı tanıtma açısından önemli bir gelişme." dedi.

Ayca, kanalın kurulmasında destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TRT'ye teşekkür etti.

- "Kanalın açılması çok güzel oldu"

Esnaf Yücel Dervişoğlu, ilçede ilk kez kurulan radyo kanalını severek dinlediklerini söyledi.

Atölyede kilim dokuyan Zehra Ertunç ise Çukurca FM'i her zaman dinlediklerini kaydederek, "Bu kanalın açılması çok güzel oldu. Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce müziği telefonlardan dinliyorduk, şimdi ilçemizin kanalından dinleme imkanı buluyoruz." diye konuştu.

Esnaf Furkan Uz da istedikleri zaman radyoyu açıp dinleyebildiklerini belirterek, ''Çok beğeniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

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Çukurca Hakkari radyo

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