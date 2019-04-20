Irak sınırından kahreden haber! 4 asker şehit, 6 asker yaralı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada toplam dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR



Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Önceki açıklamada ise, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

(AA/İHA)

