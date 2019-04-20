HABER

Irak sınırından kahreden haber! 4 asker şehit, 6 asker yaralı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 01:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle girilen çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında, 19 Nisan 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmalarda yaralanan iki kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada toplam dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı kaydedilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği aktarıldı.

Önceki açıklamada ise, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

(AA/İHA)

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
İstanbul'da tam 39 ilçede denetim! Helikopter de destek verdiİstanbul'da tam 39 ilçede denetim! Helikopter de destek verdi
Berat Kandili'nde camiler doldu taştıBerat Kandili'nde camiler doldu taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari saldırı şehit

En Çok Okunan Haberler

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!

Kilometrelerce kuyruk! Sonu görünmüyor

Kilometrelerce kuyruk! Sonu görünmüyor

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Okuyucu Yorumları 26 yorum
Al işte hükümet azıcık tökezlese fırsat biliyorlar.Siz bu imamoğlu ve sağ kolu canan kaftancı oğlu gibilere pirim verirseniz bu ülkede biten terörü tekrar alevlendirirsiniz.İmamoğlu İstanbulun gizli verilerini kopyalyıp ne yapacaktı kime verecek?Bunlar kimin kuklası?
@volkixx72 ne alakası var şimdi bunun chp veya x bir partiy ile ayrıştırma birleştir bu yillardir olan Bir sıkıntı
@volkixx72 Yapılan seçim BELEDİYE seçimiydi canım, karıştırdın?
kardeş ne alaka partiyle bi. alakası yok bu lanet terör 30yıldır sürüyor partilere suçu atmak yanlşş
Bre mübarek istanbul belediyesinin ne gibi sırrı olabilirki.Sen bunu devletin namusu kozmik odaya girilirken biat ettiklerine soracaktın
allah rahmet eylesin. aile’lerine sabır versin. çok acı ..
hayinlere göz açtırma allahım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taraftar minibüsü tırla çarpıştı: 10 yaralı

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 152 kişinin tamamı tutuklandı

İstanbul'daki operasyonda tam 152 tutuklama!

İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul'da tam 39 ilçede denetim! Helikopter de destek verdi

Midye kaçakçılarına Yunanistan komandoları ateş açtı

Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar!

3 TIR birbirine girdi! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kilometrelerce kuyruk! Sonu görünmüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan sert açıklama!

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.