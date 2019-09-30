Irak-Suriye Sınır Kapısı 7 Yıl Aradan Sonra Tekrar Açıldı

Irak ve Suriye arasında kilit öneme sahip bir sınır kapısı 7 yıl aradan sonra tekrar açıldı, Irak’ın Kaim kentini Suriye’nin Bukemal kentine bağlayan kapı, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD’le savaş sırasında 2012 yılından bu yana kapalıydı. Kapının açılmasının iki Arap ülkesi arasında ticaretin artmasını sağlaması bekleniyor.

Bununla birlikte, sınır kapısının açılmasının bir taraftan da İran’a bölgedeki nüfuzunu arttırmada fayda sağlayacağı yorumları yapılıyor. Bunun nedeni olarak da, Irak’taki İran destekli milislerin Suriye’nin doğusuna daha kolay erişebilme imkanına sahip olacak olmaları gösteriliyor. Bölge, Tahran’la Washington arasında İran uluslararası nükleer anlaşmasının çökmesinden bu yana giderek artan bir gerilime sahne oluyor.

Askerlerden 'selfie'li kutlama

Suriye İçişleri Bakanı Tümgeneral Muhammed Halid Rahmun, Suriye askerlerinin eşliğinde, sınırın Irak tarafına geçti. Bu sembolik adım esnasında, her iki ülkenin askerleri birbirleriyle kucaklaştı ve “selfie” fotoğrafları çekti.