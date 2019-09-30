Irak-Suriye Sınır Kapısı 7 Yıl Aradan Sonra Tekrar Açıldı

Irak ve Suriye arasında kilit öneme sahip bir sınır kapısı 7 yıl aradan sonra tekrar açıldı, Irak’ın Kaim kentini Suriye’nin Bukemal kentine bağlayan kapı, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD’le savaş sırasında 2012 yılından bu yana kapalıydı. Kapının açılmasının iki Arap ülkesi arasında ticaretin artmasını sağlaması bekleniyor.
Bununla birlikte, sınır kapısının açılmasının bir taraftan da İran’a bölgedeki nüfuzunu arttırmada fayda sağlayacağı yorumları yapılıyor. Bunun nedeni olarak da, Irak’taki İran destekli milislerin Suriye’nin doğusuna daha kolay erişebilme imkanına sahip olacak olmaları gösteriliyor. Bölge, Tahran’la Washington arasında İran uluslararası nükleer anlaşmasının çökmesinden bu yana giderek artan bir gerilime sahne oluyor.
Askerlerden 'selfie'li kutlama
Suriye İçişleri Bakanı Tümgeneral Muhammed Halid Rahmun, Suriye askerlerinin eşliğinde, sınırın Irak tarafına geçti. Bu sembolik adım esnasında, her iki ülkenin askerleri birbirleriyle kucaklaştı ve “selfie” fotoğrafları çekti.
Kaim ve Bukemal 2017 yılına kadar IŞİD’in kontrolu altındaydı. Suriye ve Irak askerleri her iki kenti o yıl IŞİD’den geri almayı başarmıştı.
"Suriye - Irak dosluğunun zaferi"
Kapının açılması vesilesiyle düzenlenen tören için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, sınır geçişi etrafına askerler konuşlandırıldı. IŞİD’in Suriye ve Irak’taki varlığı resmen sona erdirilmiş olsa da, örgüt ‘uyuyan hücreleri’ üzerinden hala sınırın her iki tarafında yer yer saldırılarını sürdürüyor.
Sınırın Suriye tarafında “Bukemal-Kaim sınır kapısının açılması, terörizme karşı Suriye-Irak dostluğunun bir zaferidir” yazılı bir pankart açıldı.
Suriye resmi haber ajansı, kapının açılmasıyla birlikte 800 civarında yük kamyonunun Suriye’den geçiş yapmasının beklendiğini bildirdi.
Kaim bir zamanlar Şam ve Bağdat’ı birbirine bağlayan otoyol üzerindeki önemli duraklardan biriydi.
Sınır kapısının açılması son haftalarda birkaç kez ertelenmişti.
Sınır kapısının önemi ne?
İsrail, ‘en büyük düşmanı olarak’ nitelediği İran’ın askerlerinin Suriye’de savaş sonrasında sürekli varlık göstermesine izin vermeyeceğini sürekli vurguluyor. Suriye Eylül ayı başında bir gece Bukemal’da bir silah deposu ve İran destekli milislere ait mevzileri hedef alan hava saldırılarından İsrail’i sorumlu tutmuştu.
Suriye ve Irak arasında üç kilit sınır kapısı bulunuyor. Bunlardan sadece Bukemal Esat rejiminin kontrolu altında. Kapılardan biri ABD destekli Kürt savaşçıların ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Tanf kenti yakınındaki üçüncü kapı da ABD destekli Suriyeli isyancılara denetiminde bulunuyor.
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