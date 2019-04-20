Irak-Suriye sınırında hareketlilik!

Irak Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak F-16 savaş uçakları ilk kez Irak-Suriye sınırında uluslararası koalisyonla birlikte hava savunma uçuşları yaptı.

Açıklamada, bu uçuşların Irak kuvvetlerinin kapasitelerinin artırılması görevi çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Uluslararası Koalisyon Hava Operasyonları Komutanı Brook Leonard, Irak Hava Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılması yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini dile getirdi. Leonard, koalisyondaki askeri danışmanların Iraklı ortaklarıyla terör örgütlerine karşı operasyonlarda birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Irak hükümeti, Aralık 2017'de DEAŞ'ın kontrolündeki toprakların ele geçirildiğini açıklamıştı.

AA

