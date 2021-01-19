Irak Suriye Sınırındaki Güvenliği Arttırıyor

Irak, Suriye ile arasında bulunan 600 kilometre uzunluğundaki sınır boyunca IŞİD militanlarının hareketliliğini kontrol altına almak, uyuşturucu kaçakçılığı ve benzeri yasadışı faaliyetleri engellemek için güvenlik önlemlerini arttırıyor.

Iraklı komutanlar, Pazartesi günü çöl bölgesinde bulunan ve Irak ordusu, İran destekli milisler, Suriye ordusu, Şam karşıtı isyancılar ve Amerika destekli Kürt güçler gibi farklı gruplar tarafından kontrol altında tutulan sınırda keşif turu yaptı.

Sınır bölgesi, İran destekli gruplar ve Amerika arasında gerginlik yaratan bir unsur. Gerginlikler, IŞİD'in düzenlediği saldırılar ve Türkiye'nin isyancı Kürt gruplar üzerinde uyguladığı baskılar nedeniyle de tırmanıyor.

Korgeneral Abdül Emir El Şammari, Suriye'ye bakan bir karakolda yaptığı açıklamada, Irak tarafının devlet güçlerinin kontrolu altında olduğunu ve bu bölgenin daha sıkı güvenlik altına alındığını, ancak ana zorlukların Suriye içinden geldiğini söyledi.

Korgeneral El Şammari, "En büyük meselelerden biri, Suriye tarafında birlik içinde, tek bir güvenlik ortağının olmaması" dedi.