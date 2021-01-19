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Irak Suriye Sınırındaki Güvenliği Arttırıyor

19.01.2021 18:53 | Son Güncelleme:
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Irak Suriye Sınırındaki Güvenliği Arttırıyor

Irak, bu adımı S600 kilometre uzunluğundaki sınır boyunca IŞİD militanlarının hareketliliğini kontrol altına almak, uyuşturucu kaçakçılığı ve benzeri yasadışı faaliyetleri engellemek için atıyor

Irak, Suriye ile arasında bulunan 600 kilometre uzunluğundaki sınır boyunca IŞİD militanlarının hareketliliğini kontrol altına almak, uyuşturucu kaçakçılığı ve benzeri yasadışı faaliyetleri engellemek için güvenlik önlemlerini arttırıyor.
Iraklı komutanlar, Pazartesi günü çöl bölgesinde bulunan ve Irak ordusu, İran destekli milisler, Suriye ordusu, Şam karşıtı isyancılar ve Amerika destekli Kürt güçler gibi farklı gruplar tarafından kontrol altında tutulan sınırda keşif turu yaptı.

Sınır bölgesi, İran destekli gruplar ve Amerika arasında gerginlik yaratan bir unsur. Gerginlikler, IŞİD'in düzenlediği saldırılar ve Türkiye'nin isyancı Kürt gruplar üzerinde uyguladığı baskılar nedeniyle de tırmanıyor.

Korgeneral Abdül Emir El Şammari, Suriye'ye bakan bir karakolda yaptığı açıklamada, Irak tarafının devlet güçlerinin kontrolu altında olduğunu ve bu bölgenin daha sıkı güvenlik altına alındığını, ancak ana zorlukların Suriye içinden geldiğini söyledi.

Korgeneral El Şammari, "En büyük meselelerden biri, Suriye tarafında birlik içinde, tek bir güvenlik ortağının olmaması" dedi.

Iraklı komutan, "Bu bölgede Suriye Demokratik Güçleri sınırın öteki tarafında. Bu grupla Amerikan koalisyonu aracılığıyla eşgüdüm sağlıyoruz" dedi.
El Şammari, "Daha güneyde Suriye ordusu bulunuyor. Bu bölgenin de ötesindeki bazı yerler Suriyeli muhalif gruplar tarafından kontrol ediliyor" dedi.
Korgeneral, Irak'ın yüksek teknoloji ürünü termal kameraların ve gözetim balonlarının kullanımına ağırlık vermeye başladığını kaydetti.

Ordu ile beraber bölge üzerinde havadan keşifte bulunan Reuters haber ajansı muhabirleri, sınırın Irak tarafının geniş kesimlerinde derin hendekler açıldığına tanık oldu. Sınır boyunca az sayıda muhafız gözlem kulesi, metal çit ve toprak duvar bulunuyor.

El Şammari, Suriye'de IŞİD'in son kalelerinden kaçan on binlerce kişinin barındığı El Hol sığınma kampından ayrılan bazı IŞİD savaşçılarının ailelerinin gözaltına alındığını söyledi.

Yetkililer, El Hol sığınma kampının aşırıcılık yanlısı ideolojinin beslendiği bir nokta haline gelmiş olmasından ve IŞİD'le bağı olan binlerce Iraklı'nın geri dönmesinden endişe ediyor.

Sınır bölgesi ayrıca son zamanlarda İsrail'in, Devrim Muhafızları komutanları gibi İran hedeflerine yönelik hava saldırılarına da sahne oldu.

Irak ordusu, İran'a yakın grupların da aralarında bulunduğu paramiliter güçlerle eşgüdüm sağlama konusunda zor bir konumda bulunuyor. İsrail ve Amerika ile zıtlaşan bu gruplar, sınırdan silah ve savaşçı geçiriyor.

Irak, ayrıca kendisinden PKK'nın faaliyetlerini engellemesini isteyen Türkiye'yle ilerleyen ilişkileri de yönetmeye çalışıyor.

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