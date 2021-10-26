Irak-Suriye tezkeresi TBMM'den geçti

Irak ve Suriye'ye iki, Lübnan'a bir yıl asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkereye CHP ve HDP'liler "hayır" oyu verdi. Tezkerenin süresi, AKP, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla uzatıldı.

Tezkere görüşmeleri sırasında HDP'liler "savaşa hayır" pankartlerı taşıyarak oylamayı protesto etti. CHP'liler ise oylama öncesi tezkerenin uzatılmasına "hayır" oyuvereceklerini açıklamıştı.

Oylama yapılırken Twitter hesabından bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selvi Hanım ve ben, askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerlik yaptırıp, milletin evlatlarını ateşe atan Şahsın hazırladığı gayriciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye 'Hayır!" diyeceğiz" mesajını paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu torba tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz. Dört farklı konuyu bir araya koymuşlar. Zaten ikisi için tezkereye ihtiyaç yok. Kuzey Irak'taki PKK ile ya da Suriuye'deki IŞİD ile mücadele etmek için tezkereye ihtiyaç yok. 'Terörle mücadele için tezkere istiyoruz' demeleri biraz algı yönetiminden başka bir şey değil. İkinci husus Suriye'nin toprak bütünlüğünü yani İdlib'deki misyonu karşılayacak hiçbir şey yok orada. Bu tezkere İdlib misyonunu tatmin edecek bir tezkere değil. Üçüncü ve en önemli husus ilk kez 2 yıllık yetki isteniyor. Bu 2 yıllık yetki süresinin içinde zaten seçimler var. Gününde bile yapılsa seçimlerden sonraki 4 ayı yani gelecek parlamentonun yetkisine tecavüz eden bir süreç var. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın iç politika için istediği, Suriye ile bir savaş çılgınlığına girişebileceği böyle bir sorumluluğa ortak olmak, buna 'evet' demek mümkün değil. Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi kendi hırsı, kendi siyasi düşünceleri doğrultusunda ve iç politikaya malzeme etmek için yönetmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Millet İttifikı ortağı İYİ Parti'nin tezkereye 'evet' oyu kullanmasına ilişkin de "İttifak ortağımızla birbirimizin kararlarına son derece saygılıyız. Onların argümanları da kıymetli ve şu anda dinlidiğimiz konuşmalarda tezkerenin yanlışlarını en sert şekilde eleştiriyorlar" dedi.

Tezkere ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na gönderilen Irak ve Suriye tezkeresinde PKK/PYD-YPG'nin Suriye'de bölücü faaliyetler yürüttüğü belirtilerek bunun Türkiye açısından tehdit olduğu vurgulandı. "Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır" denilen tezkerede, "Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerinde de PKK/PYD-YPG ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin ulusal güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdükleri" ifade edildi.

Tezkerede "İdlib'de, Astana süreci kapsamında istikrar ve güvenliğin tesisine ilişkin faaliyetleri hedef alan risk ve tehditlerin devam ettiği" de vurgulanarak "Bütün bu gelişmeler kapsamında, terörle Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir" denildi.

Tezkerede Türk askerlerinin Irak ve Suriye'deki görev süresisinin 30 Ekim 2021'den itibaren 2 yıl uzatılması istendi.

Lübnan tezkeresinde de Lübnan'la ikili ilişkiler ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak TSK unsurlarının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2021'den itibaren sürenin 1 yıl daha uzatılması talep edildi.

HS,TY/DW

© Deutsche Welle Türkçe

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