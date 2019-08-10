Irak Suriye'deki vatandaşlarını getirmek için çalışma başlattı

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Suriye'nin kuzeyindeki El Hol Kampı'nda bulunan 30 bine yakın Iraklının ülkeye getirilmeleri için kimlik tespiti çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Başkent Bağdat'ta gazetecilerle bir araya gelen Abdulmehdi, Suriye'deki Iraklıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki El Hol Kampı'nda, terör örgütü DEAŞ mensupları ve onların aileleriyle sığınmacılardan oluşan yaklaşık 70 bin kişinin barındığını belirten Abdulmehdi, "Bunların içinde kadın ve çocukların da yer aldığı yaklaşık 30 bin Iraklı bulunuyor. Irak tarafı olarak görevimiz onları oradan getirmektir." ifadelerini kullandı.

Iraklıların ülkeye dönüşünün sağlanması için çalışmaların sürekli devam ettiğini ve kimlik tespiti için heyetlerin kampa gönderildiğini dile getiren Abdulmehdi, "Güvenlik ve kimlik soruşturması yapıldıktan sonra onların dönüşleri sağlanacak. Birçoğunun resmi evrakları yanında değil. Tedbirli şekilde dönüşlerini sağlanmaya çalışıyoruz çünkü DEAŞ'ın topraklarımıza sızmasını istemiyoruz." dedi.