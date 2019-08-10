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Irak Suriye'deki vatandaşlarını getirmek için çalışma başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "Güvenlik ve kimlik soruşturması yapıldıktan sonra onların dönüşleri sağlanacak. Birçoğunun resmi evrakları yanında değil"

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Suriye'nin kuzeyindeki El Hol Kampı'nda bulunan 30 bine yakın Iraklının ülkeye getirilmeleri için kimlik tespiti çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Başkent Bağdat'ta gazetecilerle bir araya gelen Abdulmehdi, Suriye'deki Iraklıların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki El Hol Kampı'nda, terör örgütü DEAŞ mensupları ve onların aileleriyle sığınmacılardan oluşan yaklaşık 70 bin kişinin barındığını belirten Abdulmehdi, "Bunların içinde kadın ve çocukların da yer aldığı yaklaşık 30 bin Iraklı bulunuyor. Irak tarafı olarak görevimiz onları oradan getirmektir." ifadelerini kullandı.

Iraklıların ülkeye dönüşünün sağlanması için çalışmaların sürekli devam ettiğini ve kimlik tespiti için heyetlerin kampa gönderildiğini dile getiren Abdulmehdi, "Güvenlik ve kimlik soruşturması yapıldıktan sonra onların dönüşleri sağlanacak. Birçoğunun resmi evrakları yanında değil. Tedbirli şekilde dönüşlerini sağlanmaya çalışıyoruz çünkü DEAŞ'ın topraklarımıza sızmasını istemiyoruz." dedi.

- DEAŞ'ın Musul'a sızması endişesi

Musul Vali Yardımcısı Sirvan Rojbeyani, 31 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Irak merkezi hükümeti yetkililerinin, sayıları 32 bini bulan DEAŞ'lı yakınlarının Suriye'den Irak'a getirilmesi hususunda Musul yerel idaresine danışmadan bir süredir görüşmeler gerçekleştirdiğini, planın hayata geçirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını söylemişti.

Yerel idare olarak DEAŞ mensuplarının yakınlarının Suriye'den Musul vilayetine yerleştirilmesine karşı çıktıklarını belirten Rojbeyani, "Binlerce DEAŞ yakınının radikalleştiklerinden ve Musul'un güvenliği üzerinde tehlike oluşturacaklarından eminiz." ifadesini kullanmıştı.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri de 16 Ekim 2016'da kenti geri almak için geniş bir askeri operasyon başlatmış ve bir yıldan az bir süre içinde Musul'u kurtarmıştı.

Operasyon sırasında bazı DEAŞ mensupları, ailelerini de yanlarına alarak Musul'dan örgütün Suriye'de elinde tuttuğu bölgelere geçmişti.

Ancak terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'ın son kalesi olarak tanımlanan Suriye'deki Bahoz'u ele geçirmesinden sonra Iraklı ailelerin de aralarında bulunduğu binlerce DEAŞ yakını El Hol Kampı'nda tutulmaya başlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ El Hol Kampı ırak

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