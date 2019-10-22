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Irak: 'Suriye'den Gelecek Amerika Askerlerinin Burada Kalma İzni Yok'

22.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Irak Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suriye’den çekilen Amerika askerlerinin Irak’ta kalmasına yönelik bir izin bulunmadığı, Amerikalı askerlerin Irak topraklarını sadece geçiş için kullanabileceklerini belirtildi

Irak: 'Suriye'den Gelecek Amerika Askerlerinin Burada Kalma İzni Yok'

Irak Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suriye’den çekilen Amerika askerlerinin Irak’ta kalmasına yönelik bir izin bulunmadığı, Amerikalı askerlerin Irak topraklarını sadece geçiş için kullanabileceklerini belirtildi.

Irak Ordusu’ndan yapılan açıklamada, “Suriye’den çekilen tüm Amerika askerleri Irak Kürt Bölgesi’ne giriş yapmak için onay almıştır bu da Irak dışına geçişleri içindir. Bu askerlerin Irak’ta kalması için herhangi bir izin verilmemiştir” denildi.

Irak tarafından yapılan açıklama Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon’un yaptığı açıklamayla çelişiyor. Zira Pentagon Suriye’den kaydırılacak 1000 kadar Amerika askerinin Irak’a IŞİD’le mücadele konusunda destek olacağını duyurmuştu.

Ancak daha sonra üst düzey bir Amerikalı savunma bakanlığı yetkilis yaptığı açıklamada bu planın değişebileceğini ve henüz hiçbirşeyin net olmadığını söyledi.

Irak’ta şu an eğitim ve IŞİD’e karşı mücadele amacıyla yaklaşık 5 bin Amerika askeri bulunuyor. Ancak Suriye’deki askerlerin durumu henüz belirsizliğini koruyor.

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