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Irak-Suudi Arabistan Sınır Kapısı 30 Yıl Sonra Açıldı

18.11.2020 18:59 | Son Güncelleme:
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Irak-Suudi Arabistan Sınır Kapısı 30 Yıl Sonra Açıldı

Arar sınır kapısı, eski Irak lideri Saddam Hüseyin’in, Kuveyt’i işgalinden sonra iki ülkenin ilişkilerini kestiği 1990’dan bu yana kapalıydı

Irak ve Suudi Arabistan, Arar sınır kapısını 30 yıldan sonra ilk kez ticarete açtı. Açıklama, Irak sınır kapıları komisyonu tarafından yapıldı.

Arar sınır kapısı, eski Irak lideri Saddam Hüseyin’in, Kuveyt’i işgalinden sonra iki ülkenin ilişkilerini kestiği 1990’dan bu yana kapalıydı.

Suudi Arabistan’ın Bağdat büyükelçisi dahil Irak ve Suudi yetkililer Çarşamba günü kapıda incelemelerde bulundu.

Riyad, İran’ın bölgedeki artan etkisini önleme çabası kapsamında Bağdat’ı yanına çekmeye çalışırken, Bağdat da güney komşusuyla daha yakın bağlar kurarak ekonomik faydalar elde etmek istiyor.

İki ülke arasındaki yakınlaşma 2015’e kadar uzanıyor. O yıl Suudi Arabistan 25 yıl aradan sonra Bağdat’taki büyükelçiliğini tekrar açmıştı.

Suudi Arabistan ve Irak geçen Temmuz ayında enerji ve spor alanlarında yatırım anlaşmaları imzalamıştı.

Suudi Büyükelçi Abdulah Alşamri, “Suudi Arabistan-Irak ilişkileri 27 yıl civarında süredir kesilmiş durumda ve şimdi Suudi-Irak ilişkilerine yakışan bir başarıyı kutluyoruz” dedi.

Alşamri, “Tüm Irak ürünlerinin Suudi Arabistan’a ihraç edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sınır üzerinden, iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler de olacak” diye ekledi.

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