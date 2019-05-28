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Irak, Suudi Arabistan'la yatırımı teşvik tasarısını onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 23:52 | Son Güncelleme

Irak, Suudi Arabistan'la yatırımı teşvik tasarısını onayladı

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, Suudi Arabistan'la karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasını içeren yasa tasarısını onayladı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, Suudi Arabistan'la karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasını içeren yasa tasarısı onaylandı.

Suudi Arabistan ile Irak arasındaki diplomatik ilişkiler, 25 yıl sonra Aralık 2015'te yeniden başlamıştı.

Uzun süre devam eden gerilimin ardından 25 Şubat 2017'de dönemin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr Bağdat'ı ziyaret etmiş, Haziran 2017'de de dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasabi de 115 kişilik yatırım heyetiyle 2 Nisan 2019'da Bağdat'a gelmiş ve Irak'ın Suudi Arabistanlı yatırımcılara 186 yatırım fırsatı sunduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ANAMA ırak Suudi Arabistan yatırım teşvik yasası

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