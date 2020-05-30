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  4. Irak'ta 1 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ta 1 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2020 16:46 | Son Güncelleme

Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle 1 haftalığına sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Irak'ta 1 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak hükümetine bağlı kurulan kriz masası üyesi Ömer Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan ilgili komitenin, ülke genelinde yarından itibaren 7 gün sürecek sokağa çıkma yasağı kararı aldığını belirtti.

Vaili, yurt dışından ülkeye Irak vatandaşlarının getirilmesi için planlanan uçuşların da 1 haftalığına durdurulduğunu aktardı.

Irak'ta bayram öncesi 17.00-05.00 saatlerinde, bayram haftası boyunca ise tam sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Irak'ta son günlerde özellikle başkent Bağdat'ta Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 5 bin 873 kişi hastalığa yakalandı, 185 kişi hayatını kaybetti.

(AA)

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