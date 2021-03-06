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Irak'ta 20 kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

06.03.2021 23:12 | Son Güncelleme:
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Irak'ta 20 kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu

Irak'ın Salahaddin vilayetinin güneyinde 20 kişiye ait cesedin yer aldığı toplu mezar bulunduğu bildirildi.

Salahaddin Polis Teşkilatından Yüzbaşı Ahmet Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyinde bir köyün yakınlarındaki kırsal bölgede, polis gücünün devriye gezdiği sırada toplu mezar bulunduğunu belirtti.

Ekrem, mezarda 20 kişinin cesedinin yer aldığını, cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığını ifade etti.

IŞİD ŞÜPHESİ

Söz konusu kişilerin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün henüz bilinmediğini aktaran Ekrem, bazı cesetlerde darp ve kurşun izlerinin bulunduğunu ve olayın terör örgütü IŞİD tarafından yapıldığı şüphesi uyandırdığını dile getirdi.

Ekrem, kimlik tespitleriyle ilgili incelemelerin yapılmaya başlandığını sözlerine ekledi. (AA)

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