Irak'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n son depremler listesine g\u00f6re Irak Chamchamal'da saat 20.01'de 4.9 \u015fiddetinde deprem meydana geldi.\nDeprem, yerin 8.75 kilometre derinli\u011finde meydana geldi.\nAFAD SON DEPREMLER \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekDikkat \u00e7eken a\u00e7\u0131klama: \u00c7in'deki laboratuvarlarla ilgili endi\u015felerimiz s\u00fcr\u00fcyorUzmanlar uyar\u0131yor: Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 vir\u00fcsten ne kadar etkilenecek?