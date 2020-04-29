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  4. Irak'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Irak'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 20:31 | Son Güncelleme

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre, Irak'ın Chamchamal bölgesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Irak'ta 4.9 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın son depremler listesine göre Irak Chamchamal'da saat 20.01'de 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 8.75 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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