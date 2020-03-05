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Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2020 22:58 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlenirken, ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına 2 roketin düştüğü bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken, görgü tanıkları saldırı sonrası Yeşil Bölge’de siren seslerinin duyulduğunu ifade etti.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 Ocak’ta İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis düzenlenen hava saldırısında hayatlarını kaybetmesi Iraklı Şii taraflarınca sert tepkiyle karşılanmış, İran, Irak’taki ABD üslerini bombalarken Iraklı Şii grupları intikam tehdidinde bulunmuştu.

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ırak Bağdat ABD Büyükelçiliği roketli saldırı

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