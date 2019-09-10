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Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kerbela aşure günü izdiham

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah ıslah etsin sizi
Serengeti düzlüklerinde nehri geçmeye çalışan buffalo sürüsü gibiler. Temennim hiçbir millet bundan sonra bu görüntüleri yaşamasın.
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