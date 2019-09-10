Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Irak Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dr. Saif Al-Bader, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, A\u015fure G\u00fcn\u00fc etkinli\u011finde izdiham nedeniyle 31 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini, 100 ki\u015finin ise yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\n\u00d6l\u00fc ve yaral\u0131 say\u0131s\u0131n\u0131n artabilece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. (DHA)\n\nPARTNERModern zaman prensesi: Elsa Hosk\u2018ABD-\u00c7in Ticaret Sava\u015f\u0131 T\u00fcrkiye \u0130\u00e7in F\u0131rsat\u2019Babacan: \u2018AKP Kurulu\u015f \u0130lkelerinden Uzakla\u015ft\u0131\u2019
Okuyucu Yorumları 2 yorum