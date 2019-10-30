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Irak'ta bilanço giderek ağırlaşıyor: 5 günde 100 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 500 kişi yaralandı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.10.2019 22:54 | Son Güncelleme

Irak’ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda, 25-30 Ekim tarihleri arasında 100 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Irak'ta bilanço giderek ağırlaşıyor: 5 günde 100 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 500 kişi yaralandı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protestolarda 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, 399 kişinin gözaltına alındığı, 343’ünün serbest bırakıldığı ve 98 kamu binasının protestolarda hasar gördüğünü duyuruldu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, göstericilere ve güvenlik güçlerine, gerginlikten uzak durma konusunda ve daha fazla zayiat verebilecek kasıtlı veya istenmeyen şiddetten kaçınma çağrısında bulundu.

(DHA)

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ırak protesto

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