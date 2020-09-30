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Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 22:06 | Son Güncelleme

Irak'ın Erbil kentinde, İran yönetimine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) kampı ve havalimanının bulunduğu bölgeye birden fazla füze düştüğü belirtildi.

Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı

İKDP Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Salih Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanına yakın bölgede bulunan İKDP kampı yakınına birkaç füze düştüğünü söyledi.

Kadiri, füzelerin hedefinin İKDP kampı mı yoksa Erbil Havalimanı mı olduğuna dair henüz ellerinde bir bilgi bulunmadığını, incelemelerin devam ettiğini aktardı.

HAVA LİMANINDA SİREN SESLERİ

Patlama sonrası havalimanında siren seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Iraklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Erbil'de ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu havalimanında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Haberde, havalimanı yakınlarına 3 füze düştüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden ise patlamaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran, Kasım Süleymani suikastı sonrası 9 Ocak'ta Erbil'deki söz konusu havalimanına füze saldırısı düzenlemişti. (AA)

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