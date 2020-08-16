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Irak’ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma: Çok sayıda yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 23:45 | Son Güncelleme

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı. Olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Irak’ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma: Çok sayıda yaralı var

Irak’ın güneyinde yer alan Basra kentinde onlarca kişi bir aktivistin öldürülmesi nedeniyle Vali Esat el-Geydani’nin evinin önünde toplandı. Göstericiler, katillerin yakalanması için protesto düzenledi.

Güvenlik güçlerinin, eylemcileri dağıtmak istemesi ile tansiyon yükseldi. Eylemciler, valinin evinin arka bahçesi ile çok sayıda aracı ateşe verdi. Polis, şiddet olaylarının artması ile göstericileri dağıtmak için gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Protestoculardan bazıları ise polise molotofkokteyli atarak karşılık verdi.
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YARALILAR VE GÖZALTILAR VAR

Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

Valinin evinin önünden ayrılan öfkeli kalabalık Basra Eğitim Müdürlüğü binasının önünde toplanarak lastik yaktı. (İHA)

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