Irak'ta Haşdi Şabi hedeflerine hava saldırısı

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Suriye-Irak sınırında yakın bir bölgede Haşdi Şabi ait araçların vurulduğunu duyurdu.

GERİLİMİ TIRMANDIRACAK İSRAİL İDDİASI



Sputnik'te yer alan habere göre, bazı sosyal medya hesapları, saldırıların İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-15'ler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

İddialara göre savaş uçaklarının saldırılarının hedefinde Haşdi Şabi'ye ait ve içerisinde İran tarafından tedarik edilen roket, füze ve ekipmanların bulunduğu bir cephanelik vardı.

Bununla birlikte cephaneliğin Haşdi Şabi bileşenleri arasında yer alan 'İmam Ali Tugaylarına' ait olduğu öne sürüldü.

Al Mayadeen'e konuşan siviller, saldırıdan hemen önce Deyrezzor'un güneydoğusundaki Elbukemal kenti üzerinden savaş uçaklarının geçtiğini belirtti.

