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  4. Irak'ta Haşdi Şabi hedeflerine hava saldırısı

Irak'ta Haşdi Şabi hedeflerine hava saldırısı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2020 07:29 | Son Güncelleme

Irak'ta Suriye sınırı yakınlarında Haşdi Şabi'ye ait, silah ve mühimmat taşıyan araçlara hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Irak'ta Haşdi Şabi hedeflerine hava saldırısı

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, Suriye-Irak sınırında yakın bir bölgede Haşdi Şabi ait araçların vurulduğunu duyurdu.

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Sputnik'te yer alan habere göre, bazı sosyal medya hesapları, saldırıların İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-15'ler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

İddialara göre savaş uçaklarının saldırılarının hedefinde Haşdi Şabi'ye ait ve içerisinde İran tarafından tedarik edilen roket, füze ve ekipmanların bulunduğu bir cephanelik vardı.

Bununla birlikte cephaneliğin Haşdi Şabi bileşenleri arasında yer alan 'İmam Ali Tugaylarına' ait olduğu öne sürüldü.

Al Mayadeen'e konuşan siviller, saldırıdan hemen önce Deyrezzor'un güneydoğusundaki Elbukemal kenti üzerinden savaş uçaklarının geçtiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
israil ırak Haşdi Şabi

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