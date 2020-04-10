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Irak'ta IŞİD saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 01:31 | Son Güncelleme

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin kuzey batısında terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ta IŞİD saldırısı: 3 ölü, 5 yaralı

Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü IŞİD mensuplarının Tuzhurmatu ilçesinin kuzey batısında yer alan Hileve askeri havalimanı yakınındaki Haşdı Şabi’ye saldırı düzenlediğini söyledi.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

IŞİD mensuplarının kullandıkları araçtan Haşdı Şabi’ye ait kontrol noktasına ateş açtıklarını aktaran Ali, saldırıda 3 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıda ölen ve yaralananların Haşdı Şabi’ye bağlı oldukları bilgisini veren Ali, olaydan hemen sonra bölgede operasyon başlatıldığını aktardı.

Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın IŞİD'den temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak IŞİD DEAŞ

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