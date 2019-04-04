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Irak'ta kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Fransız arkeologlar, Irak’ta dünyanın bilinen ilk krallığına ait 4 bin yıllık bir şehir buldu. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, Irak’ın Süleymaniye kenti yakınlarında kayıp bir şehir bulunduğunu açıkladı.

Fransız arkeologların Zagros Dağları yakınlarında bulunan bölgede yaptıkları kazı çalışmaları sonucu 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen kayıp bir şehir bulundu.

Irak’ta 4 bin yıllık kayıp şehir bulundu

Uzmanlar şehrin, dünyanın bilinen ilk krallığı olan Akadlar zamanında kurulduğunu düşünüyor. Uzmanlar aynı zamanda şehirde yaşayan halkın Lullubiler olduğunu düşündüklerini açıkladı.
Arkeologların söz konusu bölgeyi Saddam rejiminin devrilmesi ve bölgedeki çatışmaların sona ermesinin ardından buldukları belirtildi.
2012 - 2018 yılları arasında yapılan 6 kazı çalışmasının ardından, milattan önce 2 bin 200 yılına dayanan tarihi eserlerin bulunduğu açıklandı.
Bölgedeki araştırmaları sonbahar mevsiminde arttırmayı planlayan arkeologların buldukları şehrin adı hakkında bir fikirleri olmadığı bildirildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
ırak Arkeoloji zagros dağları

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