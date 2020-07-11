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  4. Irak'ta koalisyon güçlerine ait 3 TIR ateşe verildi

Irak'ta koalisyon güçlerine ait 3 TIR ateşe verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 22:38 | Son Güncelleme

Irak'ın güneyinde uluslararası koalisyon güçlerine ekipman ve araç taşıyan 3 TIR'ın kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği belirtildi.

Divaniyye il emniyetinden ismini vermek istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kullanan silahlı kişilerin, 3 TIR'dan oluşan konvoyu Divaniyye kara yolu üzerinde durdurduğunu, şoförleri indirdikten sonra araçları ateşe verdiğini ifade etti.

TIR'larda koalisyon güçleri için gıda maddesi, ekipman ve askeri araç taşındığını aktaran yetkili, silahlı kişilerin kaçtığını, şoförlerin ise ifadeleri alınmak üzere Divaniyye Polis Merkezi'ne götürüldüğünü dile getirdi.

ABD, korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği ile askeri üslerin yanı sıra koalisyon bünyesindeki diğer güçlere yönelik saldırılardan İran'la bağlantılı silahlı Iraklı grupları sorumlu tutuyor. (AA)

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