Irak'ta koronavirüs vakaları patladı! En yüksek sayılar tespit edildi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 36 vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada son 24 saatte 84 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 611 kişinin ise virüsü yenerek taburcu olduğu aktarıldı. Covid-19'dan iyileşme oranının yüzde 76 olduğunu açıklandı.

CAN KAYBI 7 BİN 275'E YÜKSELDİ

Irak'ta açıklanan son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 252 bin 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 275'e yükseldi. Ayrıca ülke genelinde 53 bin 348 kişinin tedavi altında olduğu, 495’nin ise yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

