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Irak'ta koronavirüs vakaları patladı! En yüksek sayılar tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2020 18:43 | Son Güncelleme

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 36 yeni vaka tespit edildi. Bu sayının ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Irak'ta koronavirüs vakaları patladı! En yüksek sayılar tespit edildi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 5 bin 36 vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada son 24 saatte 84 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 611 kişinin ise virüsü yenerek taburcu olduğu aktarıldı. Covid-19'dan iyileşme oranının yüzde 76 olduğunu açıklandı.

CAN KAYBI 7 BİN 275'E YÜKSELDİ

Irak'ta açıklanan son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 252 bin 75’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 275'e yükseldi. Ayrıca ülke genelinde 53 bin 348 kişinin tedavi altında olduğu, 495’nin ise yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

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