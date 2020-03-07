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  4. Irak’ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

Irak’ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 00:02 | Son Güncelleme

Irak’ta koronavirüsten ölenlerinin sayısının 4’e yükseldiği belirtildi.

Irak’ta koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ta 5, Süleymaniye’de 2 ve Kerbela’da 1 olmak ülke genelinde üzere toplam 8 kişide daha korona virüsü teşhis edildiğini belirtti. Bedir, virüs tespit edilen kişilerin tedavisi için karantinaya alındıklarını bildirirken, Kerbela’da virüs tespit edilen kişinin ise gün içinde öldüğünün belirtti.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise virüsle mücadele konusundaki talimatlarına uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulandı.

Böylece Bağdat’ta 2, Süleymaniye’de 1 ve Kerbela’da 1 olmak üzere toplam 4 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam korona virüsü vaka sayısı ise 49’a yükseldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak koronavirüs

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