HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Irak’ta Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ta Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2020 18:18 | Son Güncelleme

Irak’ta son haftalarda koronavirüs vakalarında yaşanılan artış nedeni ile Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak’ta Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları geri getiriyor. Irak’ta son haftalarda artış gösteren korona vakaları nedeni ile Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

KURBAN BAYRAMI BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu, tarafından yapılan açıklamada 30 Temmuz tarihinden 9 Ağustos tarihine kadar Kurban Bayramı boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Komisyon, ülkede baş gösteren oksijen tüpü krizi konusunda da yeni bir adım atarak, oksijen tüpü fabrikası kurmak isteyenlere kolaylık sağlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Öte yandan ülkede toplam vaka sayısı 110 bin 32’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 362’ye yükseldi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBebek geliyorBebek geliyor
İtalya'nın en küçük köyünde 8 yıl sonra bir ilkİtalya'nın en küçük köyünde 8 yıl sonra bir ilk
Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Konya'da iğrenç olay! Öğrencisine cinsel saldırıda bulundu

Konya'da iğrenç olay! Öğrencisine cinsel saldırıda bulundu

'Pes' dedirten görüntüler! Yat partisi yasak dinlemedi

'Pes' dedirten görüntüler! Yat partisi yasak dinlemedi

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan flaş transferler...

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

İlginizi Çekebilir

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Diğer Haberler
Trump’un 2016 seçimlerinde kazandığı 3 eyalette Joe Biden öne geçti

Trump'a seçim anketi şoku!

İtalya'nın en küçük köyünde 8 yıl sonra ilk doğum

İtalya'nın en küçük köyünde 8 yıl sonra bir ilk

Saint Pierre Katedrali yangını: Pişmanım

Suçunu itiraf etti: Pişmanım

Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası

Açıklama geldi! İlk vaka görüldü

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 648 bin 476’ya yükseldi

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 648 bin 476’ya yükseldi

ABD’de uçak evin üzerine düştü! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ABD'de evin üzerine uçak düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.