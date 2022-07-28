Irak'ta Meclis baskını sırasında ortalık karışmıştı! Eski Başbakan el-Maliki'nin gündem olan fotoğrafı hakkında flaş iddia

Irak'ın eski başbakanı Nuri el-Maliki'nin silahlı fotoğraflarına Maliki'nin ofisinden yalanlama geldi. Meclis baskını üzerine paylaşılarak sosyal medyada gündem haline gelen silahlı fotoğrafların daha önce çekildiği öne sürüldü.

Irak’ta dün akşam saatlerinde Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr destekçileri, başkent Bağdat’ta hükümet binalarıyla yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’deki meclis binasını bastı.

Olayların ardından sosyal medyada Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski Başbakan Nuri el-Maliki askeri kıyafetle ve silahla çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sadr ile karşıt gruplarda yer alan el-Maliki’nin korumalarıyla birlikte silahla verdiği pozlar Sadr’a mesaj olarak yorumlanırken, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Daha sonra fotoğraflarla ilgili açıklama yapan, el-Maliki’nin Ofis Müdürü Hişam el-Rukabi söz konusu fotoğrafların 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın ülkeyi işgal ettiği dönemde çekildiğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Sadr dışındaki bütün Şii tarafları çatısı altında toplayan ve Maliki’nin de içinde bulunduğu Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, meclis binasını basmıştı.

Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanmış ve havaya ateş açmıştı.

Güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 protestocu yaralanmıştı.

El-Maliki ise hükümetten, kurumların korunmasını talep etmişti.

(İHA)

