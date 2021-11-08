Irak'ta ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı! Kazımi: Suikast girişiminin arkasında kimlerin olduğunu biliyorum

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin evine 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmiş, 2 SİHA düşürülmüş, 1 SİHA ise eve isabet etmişti. El-Kazımi, saldırıda yara almadan kurtulmuştu. El-Kazımi’ye yönelik suikast girişimi ardından başkent Bağdat’ta alınan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, ordu birliklerinin sokağa indiği görüldü.
Irak Bakanlar Kurulunun olağanüstü toplantısına başkanlık eden el-Kazımi, suikast girişiminin arkasında kimlerin olduğunu bildiğini ve bunu yakında açıklayacağını belirtti. Hükümetinin Irak’ı bölgesel savaşa sürüklemesini engellediğini vurgulayan el-Kazımi, bazılarının ülkenin güvenliğini bozmak istediğini dile getirdi.
Kaynak: İHA
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