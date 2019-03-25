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Irak'ta sel hayatı olumsuz etkiledi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Irak'ın Süleymaniye kentinde aşırı yağışların yol açtığı sel, hayatı olumsuz etkiledi. Ana yolların etkilendiği selde kentler arasındaki ulaşımı da ciddi şekilde aksattı.

Olumsuz hava şartlarının yaşandığı Süleymaniye'nin bazı bölgelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ana yolların etkilendiği selde kentler arasındaki ulaşımı da ciddi şekilde aksattı.

Irak'ta sel felaketi

Şiddetli yağışlar nedeniyle kentin sınırında yer alan Dereduyin Köprüsü'nün büyük bir bölümü yıkılırken bazı köprülerde de kısmi hasar oluştu.
Dün akşamdan bu yana aşırı yağış sonucu meydana gelen su birikintileri kentin altyapısına zarar vererek hayatı olumsuz etkiledi. Selde bazı evleri de su bastı.
Süleymaniye Meteoroloji ve Deprem Müdürü Aso Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan aşırı yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Yağışların hayatı olumsuz etkilediğine dikkati çeken Kemal, bu yılki yağmurların geçen yıla oranla kayda değer artış gösterdiğini ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
ırak sel felaketi

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