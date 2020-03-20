HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Irak'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara karşı güvenlik güçleri devreye girecek

Irak'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara karşı güvenlik güçleri devreye girecek

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 23:33 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, güvenlik güçlerine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayarak farklı illerden başkent Bağdat'a gelmeye çalışanlara karşı güç kullanarak engel olmaları talimatı verdi.

Irak'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara karşı güvenlik güçleri devreye girecek

Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı süresince kutsal şehirleri ve mekanları ziyaret etmek yasaklanmıştır. Çünkü bu durum sağlık kurallarına aykırıdır. Aynı şekilde her ne sebeple olursa olsun toplanmak ve gösteri düzenlemek de yasaktır." ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen tüm illerde yasağa tam anlamıyla uyulması ve güvenlik güçlerinin de yasağın uygulanmasını sağlaması gerektiğini vurgulayan Abdulmehdi, aksi davranışlarda bulunan kişiler için para cezası ve araçlarının bağlanması gibi yaptırımlar uygulanacağını kaydetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Başbakan Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağından 15 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat'ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilmişti.

Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da 16 Mart'tan itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı.

IRAK'TA CAN KAYBI 17, VAKA SAYISI 208

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 17'ye çıktığı, tespit edilen toplam vaka sayısının ise 208 olduğu kaydedilmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Trump etkisi kanıtlanmamış ilacı savundu: 'Denemekle ne kaybederiz?'Trump etkisi kanıtlanmamış ilacı savundu: 'Denemekle ne kaybederiz?'
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak
Anahtar Kelimeler:
ırak sokağa çıkma yasağı koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimizde daha koronavirüs paniği! Umreden dönen çift gözlem altında

Bir ilimizde daha koronavirüs paniği! Umreden dönen çift gözlem altında

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı’ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi!

Sağlık Bakanlığı’ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi!

İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

İlginizi Çekebilir

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından setleri temizleme kararı aldı

Netflix, The Witcher oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından setleri temizleme kararı aldı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs aşı testleri başladı

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs aşı testleri başladı

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Diğer Haberler
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 'felaket durumu' ilan edildi

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle 'felaket durumu' ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü'nden gençlere koronavirüs mesajı: Yenilmez değilsiniz

Gençlere koronavirüs mesajı: Yenilmez değilsiniz

Donald Trump etkisi kanıtlanmamış ilacı savundu: 'İlacı denemekle ne kaybederiz?'

Trump etkisi kanıtlanmamış ilacı savundu: 'Denemekle ne kaybederiz?'

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 450'ye yükseldi

Fransa'da acı bilanço! Ölü sayısı 450'ye yükseldi

Polonya, ele geçirilen yarım milyon litre kaçak votkayı koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanacak

Hükümetten kaçak içki kararı: Koronavirüse karşı kullanılacak

Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

Oscarlı aktörden hayranlarına 'kedili ve piyanolu' sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.