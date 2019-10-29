HABER

Irak'ta sular durulmuyor! 'Düşürün' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.10.2019 21:21 | Son Güncelleme

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, meclisin Başbakan Adil Abdulmehdi'den güvenoyunu çekmesi ve hükümetin acilen düşürülmesi çağrısı yaptı.

Sadr, Başbakan Abdulmehdi'nin kendisine hitaben yazdığı açık mektuba sosyal medya hesabından cevap verdi.

Abdulmehdi hükümetinden güvenoyunun çekileceği mesajını veren Sadr, bunun için Bedir örgütü lideri Hadi el-Amiri'ye iş birliği çağrısında bulundu. Sadr, "Senden (Başbakan) güvenoyunu acilen çekmek için kardeşim Hadi el-Amiri'yi iş birliğine çağırıyorum." ifadesini kullandı.

AMİRİ'DEN DESTEK İSTEDİ

Sadr, Anayasa ve seçim yasasında değişiklik için de Amiri'den destek istedi.

Milletvekillerine de seslenen Sadr, mecliste güvenoyunun çekilmemesi halinde halkın Başbakan'a "git" diyeceğini savundu.

Şii lider Sadr, bugün İran'dan ülkeye dönerek Necef'teki hükümet karşıtı gösterilere katılmıştı.

Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekiliyle en büyük grubu oluştururken, Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu da 43 sandalye ile meclisin en büyük ikinci grubu konumunda bulunuyor.

ABDULMEHDİ'NİN SADR'A MEKTUBU

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, erken seçim çağrısı yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a gönderdiği mektupta, "Erken seçim çağrısının amacı hükümetin değiştirilmesi ise bunun için siz (Sadr) ve Hadi el-Amiri'nin yeni hükümetin kurulması amacıyla anlaşması gerekiyor. Böylece Başbakan olarak istifamı sunup birkaç gün veya birkaç saatte hükümeti devredeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

"HÜKÜMET İSTİFA" SESLERİ YÜKSELİYOR

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla sokaklara dökülen binlerce gösterici, başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Bağdat'ta gece sokağa çıkma yasağına aldırmayacaklarını belirten protestocular, sık sık "Bugün de sabaha kadar buradayız" ve "Hükümet istifa" sloganları atıyor.

YEŞİL BÖLGE'YE GEÇİŞE İZİN YOK

Göstericiler, Tahrir Meydanı'ndan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye doğru yürümek isterken, kurulan bariyerleri güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle aşamıyor.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

BABİL'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak'ın güneyindeki Babil ilinde hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
El Bağdadi’nin halefi kim olacak?El Bağdadi’nin halefi kim olacak?
Rusya: ‘Çekilme Planlanandan Önce Tamamlandı’Rusya: ‘Çekilme Planlanandan Önce Tamamlandı’
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Adil Abdülmehdi hükümet Kriz

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya'dan YPG açıklaması: Planlanandan erken tamamlandı

Rusya'dan YPG açıklaması!

Lübnan başbakanı istifa edeceğini açıkladı!

Lübnan başbakanı istifa edeceğini açıkladı!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Gana'da sele kapılan 11 çocuk hayatını kaybetti

Gana'da sele kapılan 11 çocuk hayatını kaybetti

KKTC'de eğitim uçağı düştü

KKTC'de eğitim uçağı düştü

Afganistan'da saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da saldırı: 21 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.